Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования госслужащими

Всего выбрано шесть производителей легковых автомобилей для чиновников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Среди них — Бренд Lada, который в перечне представлен моделями Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; бренд УАЗ — моделями «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и СГР; бренд представительских автомобилей Aurus — моделями Senat и Komendant.

Помимо этого, у китайского производителя Haval выбраны модели Jolion, Dargo, F7/F7x и H9. Отечественные бренды «Москвич» и Evolute, наладившие выпуск автомобилей в сотрудничестве с китайскими компаниями, представлены моделями 3, 3е и 6, I-Pro, I-Joy и I-Sky соответственно.

Отмечается, что список планируется обновлять по мере того, как на рынок будут выходить новые модели, с условием, что производство моделей будет осуществляться на территории РФ.

При этом, закупка транспорта, чья локализация ниже порогового значения (3,2 тысячи баллов в 2023 году), возможна лишь по специальному разрешению.

В ведомстве утверждают, что решение поможет в развитии российской автомобильной промышленности, наращивании объемов и модернизации производства и совершенствовании модельного ряда.

Ранее редакция сообщала, что новые марки автомобилей появятся на отечественном авторынке до конца года.