Совет Федерации поддержит проекты по развитию НГУ

— Ключевым участником проекта Академгородок 2.0 является Новосибирский национальный исследовательский университет. Правительством области, совместно с университетом, разработано девять инфраструктурных проектов, которые позволят существенно расширить возможности подготовки специалистов в сфере инноваций, высоких технологий, что сегодня крайне востребовано. Но здесь, безусловно, нужна, необходима дополнительная поддержка со стороны федерального центра. Я прошу обязательно этот вопрос включить в постановление, а также поручить комитету по науке, образованию, культуре проработать этот вопрос с Министерством науки и высшего образования, включить в число своих приоритетов, и постоянно оказывать системную поддержку, – цитирует председателя Совета Федерации ФС РФ Валентину Матвиенко пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе рассказали, что в ходе «Часа субъекта РФ» в Совете Федерации губернатор Андрей Травников отметил, что самый крупный инвестиционный проект региона – и по охвату задействованных субъектов и территорий, и по финансовым вложениям, и по количеству участников проекта — это проект развития Новосибирского научного центра. Ключевые проекты — создание Центра коллективного пользования СКИФ – Сибирский кольцевой источник фотонов и Центра коллективного пользования «Центр генетических технологий», а также проект по увеличению мощностей Новосибирского Государственного университета.

Также глава региона сообщил, что в Новосибирской области идёт строительство волейбольного центра, который может быть задействован не только в спортивных турнирах, но и в подготовке сборной, команд мастеров и юных спортсменов. Еще один масштабный спортивный объект – это новая ледовая арена, строительство которой идет в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

В области также идет строительство ряда масштабных дорожно-транспортных объектов. Началась реконструкция терминала аэропорта «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина, планируется существенное обновление участка федеральной трассы Р-254.

— Полагаю, что те регионы, которые так активно двигаются вперед, нуждаются и в федеральной поддержке. И целый ряд вопросов, где нужна конкретная федеральная поддержка – развитию Новосибирского университета, по реконструкции аэропорта «Толмачёво», по ремонту дорог, по целому ряду других направлений, найдет отражение в постановлении Совета Федерации, которое мы подготовили. И тем самым мы окажем содействие экономическому, социальному развитию Новосибирской области, – отметила Валентина Матвиенко.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области