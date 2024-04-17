Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий

Более 200 новых рабочих мест появится в регионе благодаря реализации новых инвестиционных проектов ― они одобрены Советом по инвестициям Новосибирской области под председательством Губернатора Андрея Травникова.

В Новосибирской области появится современный складской комплекс, будет реконструирован и расширен санаторий «Доволенский», а также построены завод по сушке и гранулированию люцерны и завод промышленной автоматики.

В масштабный проект ООО «Армада-Парк» планируется вложить более 800 млн рублей. Это будет региональный распределительный центр со складскими помещениями, терминалами на площади более 10 тыс кв метров. К Парку проложат подъездные железнодорожные и автомобильные пути.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области в 2024-2033 г.г. оценивается в 260,5 млн рублей.

Инвестирование в 350 млн рублей вдохнет новую жизнь в санаторий «Доволенский». Здесь расширят санаторно-курортный комплекс до 350 мест размещения. Появится 20 дополнительных рабочих вакансий. Работы запланированы с 2025 по 2030 годы.

Общество с ограниченной ответственностью «Московское» представило участникам заседания проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны на территории Каргатского района. Тут появится возможность изготавливать тюки сена высокой прочности, чтобы транспортировать их на дальние расстояния и увеличивать сроки хранения без потери качества. Планируемый объем производства завода – более 22 тыс. тонн в год. Объем инвестиций ― более 2,2 млрд рублей.

ООО СПА «Рекорд» получило одобрение своей заявки на строительство промышленного предприятия для изготовления инновационного оборудования. Проект получит инвестиции в сумме 500 млн рублей.