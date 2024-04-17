Путепровод на Добролюбова отремонтируют в Новосибирске

Путепровод планируют отремонтировать на улице Добролюбова в Октябрьском районе. Как сообщает мэрия Новосибирска, сейчас он не отвечает нормативным требованиям.

Подрядчик должен будет укрепить опоры и балки, а также мостовое полотно и тротуары. Также необходимо сделать водоотвод с проезжей части, в том числе дренажные каналы в конструкции моста, а также заменить деформационные швы.

― Контракт на выполнение работ МКУ «Гормост» заключило с ООО «Архитектура», ― говорится в сообщении мэрии.

Завершиться ремонт должен до середины 2025 года. Стоимость ремонта неизвестна.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит путепровод в Новосибирске, который плюется камнями в автомобили.