«Советскую Сибирь» не включили в «черный список»

Комиссией Новосибирского УФАС России рассмотрено обращение государственного казённого учреждения Новосибирской области «Центр патриотического воспитания» о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об Издательском доме «Советская Сибирь» в связи с уклонением последнего от заключения контракта на оказание услуг по информационному сопровождению мероприятий гражданско-патриотической направленности в региональном и районных печатных и сетевых изданиях.

– При рассмотрении обращения заказчика было установлено, что контракт не был подписан со стороны «Советской Сибири» по причине сбоя в работе программного обеспечения и отсутствия надлежащего контроля за статусом контракта со стороны сотрудника ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь», – говорится в сообщении пресс-службы УФАС России.

Издательский дом пояснил, что не имел умысла на уклонение от заключения контракта, заблаговременно внес денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта, провел служебное расследование.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также то, что участник закупки ранее не уклонялся от заключения контракта, подобная ситуация произошла впервые и не носит систематического характера Комиссия Новосибирского УФАС России приняла решение не включать в реестр недобросовестных поставщиков сведения о ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь».

– В заключении необходимо отметить, что участникам государственных и муниципальных закупок необходимо более внимательно относится к процедуре заключения контракта и в обязательном порядке осуществлять контроль подписания контракта, – отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск назвали одним из самых замусоренных городов России.