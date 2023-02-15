Дорога на Шерегеш обрастает инфраструктурой

ООО «Инвестор» (Кемеровская область) в конце 2023 года — начале 2024 года планирует открыть объект придорожного сервиса в 80 км от горнолыжного курорта Шерегеш. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на директора компании Михаила Анищенко. Частные инвестиции в объект оцениваются в 280 млн рублей. Более 120 млн рублей выделено из федерального и областного бюджета на строительство коммунальной инфраструктуры: газовой котельной, локальных очистных сооружений, водопровода. В настоящее время контракты на строительство инфраструктуры уже заключены, здание готово на 75%.

По словам Михаила Анищенко, на первом этапе (в 2023 году) заработают ресторан и кафе, на втором (в 2024 году) откроется гостиница на 12 номеров. Также компания совместно с местными предпринимателями планирует организовать развлекательные и туристические мероприятия для гостей. Общая площадь строения составит порядка 1,5 тыс. кв. метров.

Будущий объект придорожного сервиса расположен близ посёлка Мундыбаш, который находится примерно на середине пути из Новокузнецка в Шерегеш (примерно в 80 км от обоих населённых пунктов). Предполагается, что для новокузнечан здесь будет организован семейный отдых в формате выходного дня. Кроме того, жители соседних регионов, которые приезжают в Шерегеш, получат возможность отдохнуть в пути.

– Экономически выгодней у нас переночевать, а в гостиничный номер на курорте заселиться уже на следующий день, – отметил Мищал Анищенко.

Анищенко напомнил, что экологическая ситуация в районе Мундыбаша значительно лучше, чем в новокузнецкой агломерации.

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