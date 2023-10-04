Совфед планирует заблокировать все VPN-сервисы в стране в 2024

Роскомнадзор сообщил о планах в 2024 году подготовить приказ, в соответствии с которым с 1 марта работа всех VPN-сервисов в магазинах приложений Play Market и AppStore будет остановлена в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин в беседе «РИА Новости»

— С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах, — подчеркнул сенатор.

Артем Шейкин отметил важность ограничить россиянам доступ именно к продуктам компании Meta, которая признана экстремистской организацией.

Ранее редакция сообщала, что МВД хочет получить доступ к электронным устройствам граждан в обход суда.