За неделю два шокера и ножа изъяли в новосибирском аэропорту Толмачево

Два электрошокера и два ножа изъяли за неделю новосибирские таможенники в аэропорту Толмачёво. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— За последнюю неделю сентября возбудили сразу 5 дел по фактам несоблюдения авиапассажирами установленных запретов и ограничений, а также недекларирования товаров, относящихся к холодному оружию. Ножи и электрошокеры таможенники выявили при контроле багажа и ручной клади как при ввозе в Новосибирск из Узбекистана, так и при вывозе — в Узбекистан и Таджикистан, — говорится в сообщении.

Как отмечает управление, чаще всего шокеры, кастеты и ножи авиапассажиры везут из-за границы в качестве сувениров, из ближнего зарубежья ножи ручной работы привозят как подарки.

За 3 квартала 2023 года новосибирские таможенники выявили 763 правонарушения при контроле багажа и личной клади авиапассажиров.

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