Решение УФАС по застройке Советского района мэрия Новосибирска опротестует в суде

— УФАС вмешалось в конкурс по комплексному освоению территории в микрорайоне Щ и остановило конкурсные процедуры. Мы усматриваем перспективу судебных разбирательств. Департамент собирается обратиться в Арбитражный суд, который определит кто прав, а кто виноват, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, постановления о комплексном развитии территорий в Нижней зоне Академгородка были подписаны в январе 2023 года. Документами установлен предельный срок развития территории — до 2028 года. На участках расположены 27 многоквартирных домов, которые подлежат сносу, а также нежилые объекты, которые планируется сносить. На их месте будут созданы дома высотой от 14 до 18 этажей с общей площадью в 193,6 тысяч кв. м.

В конце августа мэрия Новосибирска объявила торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории. На торги были выставлены два участка. Один из них расположен в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе площадью 36 402 кв. м (3,6 га). Начальная цена аукциона на заключение договора о комплексном развитии — 213,148 млн рублей.

Второй участок, предложенный под комплексное развитие территории, находится в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова. Его площадь — 41 053 кв. м (4,1 га). Начальная цена на право заключения договора — 104,478 млн рублей.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска уже пытался оспорить решение УФАС об отмене аукциона на право заключения договора о КРТ в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе и Журинского спуска в Новосибирске (рядом с «Локомотив-Ареной») в Арбитражном суде Новосибирской области. Попытка не увенчалась успехом. Суд принял сторону территориального УФАС и поддержал отмену торгов.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала от муниципалитета устранить нарушения градостроительного законодательства по КРТ в Советском районе.