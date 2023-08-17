МВД хочет получить доступ к электронным устройствам граждан в обход суда

МВД РФ подготовило поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», приравнивающие любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным, передает «Ъ».

Нововведения позволят силовым структурам быстро получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, не имея при этом судебного предписания.

Отмечается, что данная мера необходима из-за большого количества интернет-преступлений с использованием частных сетей (VPN), которые совершаются на территории России. Так, в минувшем году было выявлено более 500 тысяч подобных правонарушений.

Сегодня, чтобы получить доступ к сообщениям граждан, сотрудники силовых структур должны получить соответствующее решение суда. Однако поправки МВД сделают процедуру проще, сократив сроки и позволив сиюминутно приступить к исследованию информации.

При этом эксперты не исключают, что данные изменения могут привести к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов.

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