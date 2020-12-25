Спорткомплекс против Венского леса

Плюс остров, минус кладбище

В настоящее время на территории Заельцовского бора ведутся работы по лесоустройству, которые предполагается завершить к декабрю 2021 года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. В рамках этих работ составляется карта, где будет прописано: какие деревья где растут, структура почвы и т.д.

— После того как будут определены границы лесных участков, пройдет большая работа по уточнению кадастровых участков, все лесные участки с кадастровой точностью будут поставлены на учет, — сообщает начальник отдела лесных отношений мэрии Новосибирска Алексей Храмов. — В целом, общая суммарная площадь участков по Заельцовскому бору увеличилась на 33,5 га. Если рассматривать детальнее, то участки, которые не соответствуют понятиям о лесе и которые предлагаются к исключению, составляют 92,8 га. К включению в состав лесов предлагаются участки в 126,3 га.

Как уже сообщалось ранее, территория бора претерпит ряд изменений. В частности, решается вопрос, чтобы включить в ее состав остров Медвежий, подъезд к Заельцовскому парку и лесной массив между дачным сообществом «Удача» и военным городком в районе улицы Сухарной. Кроме того, из состава бора исключается часть Заельцовского кладбища (в связи с его расширением) и прогулочные зоны зоопарка.

Зашумит ли сурово Венский лес?

Вопрос сохранения Заельцовского бора (в первую очередь от застройки) рассматривается и на областном уровне специально созданной рабочей группой, куда входят представители депутатского корпуса, мэрии Новосибирска, администраций Новосибирского района, Искитима и Бердска. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам года сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив. По его словам, решения, принятые группой, должны послужить основанием для соответствующих изменений областного законодательства в природоохранной сфере.

— Ситуация с генпланом — это мелкий шантаж, — считает Андрей Шимкив. — Пытаются рассказывать, что встанут стройки, какие-то объекты. Ничего не встанет, это точно. Но позволить, чтобы в Заельцовском бору были 25-30-этажные здания — это преступление. У нас не было задачи остановить генплан. Он спокойно мог даже в этом виде, даже с небольшими изменениями быть принятым. Вопрос немного растянется во времени, чтобы все по бору было прописано: спортивные сооружения — можно или нельзя. Вот Венский лес — ни одной бетонной дорожки. Просто почищенный вековой лес, где люди ходят и сами дорожки прокладывают. Уверен, что мы это доведем до ума.

А точно ли объект спортивный?

Напомним, что именно перспективы Заельцовского бора стали поводом для областных депутатов подготовить обращение к своим муниципальным коллегам в горсовете Новосибирска, в результате чего мэр Анатолий Локоть отозвал генплан с обсуждения на предпоследней сессии 2020 года. Однако в то же время в СМИ «гуляла» версия, что отсрочка принятия генплана затормозит развитие Новосибирска и по другим направлениям, а также повлечет негативные последствия для компаний-застройщиков.

Напомним, что поводом для тревоги некоторых депутатов и общественников за судьбу Заельцовского бора стало предполагаемое строительство неподалеку от жилмассива «Флора и фауна», на территории бывшей воинской части, спортивно-оздоровительного комплекса с объемом инвестиций в 700 млн рублей. Как сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в настоящий момент проект находится на согласовании в правительстве Новосибирской области.

— Возник вопрос по территории, которая ни к лесам, ни к зеленым зонам не имеет никакого отношения, — говорит Терешкова. — Мы сопровождаем этот проект только в разделе спорта, чтобы выдать ТЗ на ледовую арену, а также ТЗ выдать на все спортивно-рекреационные площадки. То есть мы ведем сопровождение этого проекта именно для того, чтобы он соответствовал всем спортивным нормативам.

В то же время, как отмечал на предпоследней сессии горсовета депутат Игорь Украинцев, уже имелись прецеденты, когда на месте ранее заявленного строительного объекта появляются высотные здания.

— На 3% земли там планируют разместить якобы спортивный объект, который потом выкупят за 15% кадастровой стоимости, — говорил депутат. — Более того, в генплане эта территория из категории «спортивной» переводится в «общественно-деловую», допускающую строительство зданий до 30 этажей. Буквально через дорогу начато строительство микрорайона «Авиатор» по такой же схеме. Построили спортивный объект, занимающий 5% территории, выкупили все в собственность — и сейчас строят 25-этажные дома. Мэрия выдала разрешение буквально на днях. А здесь мы говорим о более серьезных цифрах.

Заельцовский бор — массив, расположенный на севере Новосибирска. В городской части он занимает площадь около 4 тысяч га. В данном массиве расположены зоопарк, дендропарк, кладбище, базы отдыха. Городские леса на территории Заельцовского бора относятся к Заельцовскому лесохозяйственному участку Новосибирского городского лесничества.

Фото: pixabay.com, автор- rolandmey