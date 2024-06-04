Совокупные активы ВТБ Пенсионный фонд после объединения превысили 1 трлн рублей

ВТБ Пенсионный фонд впервые после присоединения к нему НПФ «Открытие» раскрывает промежуточные результаты деятельности. Совокупные активы фонда превысили 1,035 трлн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По официальным данным, объем пенсионных накоплений составил 907,3 млрд руб., объем пенсионных резервов – 110,7 млрд руб.

Реорганизация привела к тому, что более 210,1 тыс. клиентов стали получать выплаты в НПФ ВТБ, а их объем, по данным на начало мая, достиг 7,6 млрд руб., из них 4,8 млрд руб. – по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 2,8 млрд руб. – по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Наряду с этим, более 1,1 тыс. компаний в настоящее время осуществляют корпоративные пенсионные программы в ВТБ Пенсионный фонд, в которых принимают участие почти 514 тыс. человек.

Согласно статистике, крупные компании внедряют преимущественно паритетные программы, в рамках которых предприятия и работники совместно участвуют в накоплении негосударственной пенсии.

3 мая текущего года реорганизация пенсионных фондов группы ВТБ в форме присоединения НПФ «Открытие» к ВТБ Пенсионный фонд успешно завершилась.