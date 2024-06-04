В Новосибирской области пройдет Международный Сибирский транспортный форум

С 19 по 21 июня в Новосибирской области состоятся XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». Главная тема Форума — приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики России.
На выставке будут представлены российские разработки различных видов техники, передовые решения в области транспорта и перевозок, автоматизации и беспилотной авиации. На мероприятиях гости познакомятся со всей историей трамваев в Сибири и даже смогут заглянуть в будущее.
Форум и выставка проводятся правительством Новосибирской области при поддержке Минтранса РФ и Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik
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