Концепцию сквера имени Юрия Бугакова в Новосибирске подкорректируют

Концепция развития рекреационной территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромская, центром «СибирьХоккайдо» и проездом вдоль Кирова, 3 в Октябрьском районе одобрена, говорится в Телеграм-канале «Зеленый Новосибирск». Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска провело встречу с горожанами, на которой обсудили его дизайн-проект. Созданием концепции занималась студия Neoplan.

Напомним, сквер протяженностью 0.25 км и площадью 3,69 га будет посвящен депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову. Павильон с инфо-зоной в нем будет выполнен в виде тетрапака молока, а мощение и навесы — в виде рисунков пятен на шкурах коров. Кроме того, в сквере будут размещены фигуры светящихся коров, зона отдыха в виде тетрапака продукции завода и стенд с информацией об основателе завода на главной входной группе.

Территория сквера разделена на несколько частей: зоны тихого и активного отдыха, детскую площадку, скейт-парк, площадка для выгула собак и другие. Зимой жители близлежащих микрорайонов смогут покататься на коньках.

Горожане, присутствующие на встрече, высказали свои замечания и пожелания: в концепции сквера рекомендовано отразить устройство кольцевой велодорожки и навигацию. Жители близлежащих районов посоветовали разработчикам использовать в озеленении больше цветущих деревьев и кустарников. Также будут учтены пожелания по обустройству дог-боксов и специальной территории для выгула и дрессировки собак.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию сквера необходимо учесть использование сквера в зимнее время: установить дополнительную горку для детей, проложить лыжню.

Обсуждение проекта пройдет в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» до 15 ноября 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске представили проект сквера в микрорайоне «Стрижи».