Создана игровая платформа для борьбы с «выгоранием» сотрудников

ВТБ создал для своих работников внутреннюю платформу, которая позволяет им решать реальные бизнес-задачи с использованием игровых механик, сообщили в пресс-службе банка.

Эта новая инициатива направлена на борьбу с выгоранием сотрудников, об этом стало известно в рамках форума FINOPOLIS 2024.

Платформа построена на анализе поведенческих характеристик сотрудников, участвующих в главных бизнес-процессах. Применяя визуальные элементы и игры, система демонстрирует результаты их работы, составляет рейтинги и помогает планировать совместные стратегии. Такие мероприятия позволяют сосредоточиться на наиболее важных и приоритетных задачах. В настоящее время более 15 тысяч сотрудников розничного подразделения банка активно используют эту программу.

Василий Палаткин, глава департаментов розничных продаж и развития сервисных инструментов, старший вице-президент ВТБ отметил, что большинство работников в офисах – это молодежь, которая сегодня гораздо эффективнее воспринимает информацию через игровые механики. Полученные навыки они тут же внедряют на практике с помощью игровых платформ, что становится отличным инструментом для повышения их вовлеченности и борьбы с «выгоранием». В современном офисе конкуренция за лидерство в обслуживании клиентов – это не старомодные доски почета, а победа в виртуальных состязаниях, добавил эксперт.

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ рассказал, что в начале года банк также запустил метавселенную – трёхмерное интерактивное пространство для виртуального взаимодействия пользователей. На сегодняшний день эта платформа включает в себя несколько виртуальных локаций, которые активно тестируются для проведения внутренних совещаний технологических команд, адаптации новых сотрудников и прочих задач.