Тыкву размером с дом вырастил историк из села под Новосибирском

Учитель истории из села Каменка в Новосибирской области поразил своих соседей-садоводов и огородников. На его участке выросли три гигантские тыквы, общий вес которых превышает 1600 кг.

— Выросло три тыквы — 452, 550 и 675 кг. Позапрошлогодний рекорд превзошли все три, — отметил учитель изданию VN.ru.

Самая большая тыква оказалась настолько объёмной, что напоминала грот или пещеру. При желании в ней может поместиться взрослый человек. По словам историка, в этом году с погодой повезло, за исключением града в конце июля, который нанёс значительный ущерб листьям.

— В сыром виде кусочек откусил — на вкус сладкая, — рассказал учитель.

Ранее редакция сообщала о том, что гигантскую щуку поймал рыбак из Новосибирска в Томской области.