Создана компания, которая будет управлять ледовой ареной в Новосибирске

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Новорсибирск-Арена» создано 19 января 2022 года. Ее руководителем назначен Павел Морозов. Учредителями компании являются департамент имущества, министерство спорта, а также правительство Новосибирской области. Ранее Морозов работал заместителем генерального менеджера по управлению имуществом в ХК «Сибирь».

Как сообщила пресс-служба правительства региона, ГАУ «Новосибирск-Арена» будет эксплуатирующей организацией ледовой арены.

— У руководителя «Новосибирск-Арены» Павла Морозова за спиной серьёзный коллектив: главные инженеры, технические и спортивные специалисты. Он стоял у истоков создания новой арены и помогал формировать основные параметры технического задания, чтобы этот объект был удобен для зрителей, для хоккеистов и стал самым современным, — сообщил губернатор Андрей Травников.

Директор эксплуатирующей организации ГАУ «Новосибирск-Арена» Павел Морозов пообещал, что на новой арене будет удобно и спортсменам, и болельщикам, и прессе, и судейству. Для создания таких условий изучен и использован опыт эксплуатирования арен в России и за рубежом. Также он сообщил, что уже согласована бортовая система для основной и тренировочной арен. Она адаптирована под размещение раздевалок: выходы на лёд спортсменов, технологические проезды — всё с точностью до сантиметра подогнано под арену. Хоккейные борта трансформируемые, что позволит проводить на арене не только спортивные мероприятия.

Напомним, что проект строительства многофункциональной ледовой арены предполагает возведение не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустройство прилегающей территории.

Строительство идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».