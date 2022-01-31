В Новосибирской области актуализируют список нежилых долгостроев

— Проблема с долгостроями — объектами нежилищного строительства в области сегодня большая. Механизм их изъятия у собственников есть, но он сложный, нужно очень тщательно отслеживать, чтобы сам собственник не купил такой объект, — отметил на пресс-конференции замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов.

По его словам, в ближайшие полгода в правительстве будет вся информация по объектам такого рода, расположенных во всех муниципалитетах региона.

— К примеру, знаковый для Новосибирска долгострой нежилищного строительства — здание, где планировалось разместить театр Сергея Афанасьева. У него меняются собственники, им выписываются штрафы, но до сих пор только половина объекта введена, а половина недостроена. И это центр Новосибирска, — пояснил чиновник.

Еще один объект, заинтересовавший журналистов, — недострой на площади Маркса, на улице Покрышкина.

— Застройщик обанкротился, объект был реализован в процедуре конкурсного производства. Мэрия встречалась с новым собственником, чтобы понять судьбу объекта, — говорит Теленчинов. — Пока известно, что застройщик планирует его реконструировать. Под что — непонятно. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение градостроительного совета мэрии.

Чиновник подчеркнул, что после актуализации реестра нежилых недостроев ситуация будет анализироваться для выработки единого механизма: что с ними делать.

— Они потенциально опасны, так как на недострой могут проникнуть дети, произойти несчастные случаи. Возможно, к собственникам необходимо применять более жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел, если собственники не обеспечивают безопасность населения, — рассуждает Роман Теленчинов. — Пусть тратят средства на консервацию объектов, на их охрану, тогда, может, задумаются о том, что проще завершить работы и сдать объекты. Тем более что на некоторых зданиях работы выполнены на 80%. На Покрышкина, к примеру, нужно провести отделочные работы.

Отметим, что в сообщениях правоохранительных и надзорных органов Новосибирской области периодически появляется информация о гражданах, в том числе детях, пострадавших на заброшенных объектах, которые должным образом не охраняются и не контролируются. В том же здании, где планировалось разместить театр Афанасьева, выбиты стекла, содрана часть фасада, а на стенах видны следы от возгораний.

Напомним, ситуация с незавершенными коммерческими объектами активно обсуждалась в региональном парламенте в 2016 году. Тогда депутаты предлагали ввести по этим объектам повышенные налоговые коэффициенты. В 2019 году мэрия Новосибирска обещала вывести коммерческие долгострои на новые торги.