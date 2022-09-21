Магнитные бури в октябре 2022 года. Когда их ожидать и как противостоять?

Сильнее всего действию магнитных бурь подвержены люди, у которых диагностирована вегето-сосудистая дистония. В такие периоды может наблюдаться обострение хронических болезней, связанных с опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системой или органами дыхания. Особенно уязвимы люди пожилого возраста.
К негативной симптоматике, возникающей под влиянием избыточной активности на Солнце, можно отнести:
В период магнитных бурь возрастает число инфарктов и инсультов, многие люди начинают жаловаться на приступы стенокардии. В несколько раз увеличивается количество обращений в скорую помощь.
Во избежание отрицательных последствий следует заранее готовиться к этому природному явлению. Регулярно отлеживайте в интернете расписание магнитных бурь, чтобы они не застали врасплох.
В этом время медики советуют:
Помимо этого пользу приносят пешие неторопливые прогулки на свежем воздухе, прием контрастного душа, зарядка.
Люди с хроническими заболеваниями не должны пропускать прием назначенных врачом препаратов. Под рукой нужно держать лекарства от давления.
Повышенная активность на солнце будет наблюдаться в первых числах октября. 1.10.22 будет буря, которую ученые оценивают в 6 баллов. К ней нужно отнестись со всей серьезностью, она может оказать негативное влияние даже на относительно здоровых людей.
2 и 3 числа активность на солнце будет оцениваться в 5 баллов, четвертого и пятого числа она снизится до 4-х.
Далее по прогнозам ученых будет затишье. Активность на солнце возобновится 30 октября.
В целом второй месяц осени ожидается спокойным, вспышки на Солнце будут редкими и не очень сильными.
Фото с сайта pixabay.com
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