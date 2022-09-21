Магнитные бури в октябре 2022 года. Когда их ожидать и как противостоять?

Кто подвержен действию магнитных бурь и как это проявляется

Сильнее всего действию магнитных бурь подвержены люди, у которых диагностирована вегето-сосудистая дистония. В такие периоды может наблюдаться обострение хронических болезней, связанных с опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системой или органами дыхания. Особенно уязвимы люди пожилого возраста.

К негативной симптоматике, возникающей под влиянием избыточной активности на Солнце, можно отнести:

мигрени;

резкие скачки настроения;

перепады артериального давления.

мышечные и суставные боли;

проблемы со сном;

раздражительность;

нехватку сил;

перебои и в работе сердца.

В период магнитных бурь возрастает число инфарктов и инсультов, многие люди начинают жаловаться на приступы стенокардии. В несколько раз увеличивается количество обращений в скорую помощь.

Способы противостояния магнитным бурям

Во избежание отрицательных последствий следует заранее готовиться к этому природному явлению. Регулярно отлеживайте в интернете расписание магнитных бурь, чтобы они не застали врасплох.

В этом время медики советуют:

Воздерживаться от употребления спиртных напитков и курения. Больше времени уделять отдыху. Не налегать на острую и жирную пищу. Употреблять меньше кофе. Ограничивать физические нагрузки. Принимать витамины и чаи, заваренные на травах, обладающие успокаивающим действием.

Помимо этого пользу приносят пешие неторопливые прогулки на свежем воздухе, прием контрастного душа, зарядка.

Люди с хроническими заболеваниями не должны пропускать прием назначенных врачом препаратов. Под рукой нужно держать лекарства от давления.

Расписание геомагнитных бурь на октябрь 2022 года

Повышенная активность на солнце будет наблюдаться в первых числах октября. 1.10.22 будет буря, которую ученые оценивают в 6 баллов. К ней нужно отнестись со всей серьезностью, она может оказать негативное влияние даже на относительно здоровых людей.

2 и 3 числа активность на солнце будет оцениваться в 5 баллов, четвертого и пятого числа она снизится до 4-х.

Далее по прогнозам ученых будет затишье. Активность на солнце возобновится 30 октября.

В целом второй месяц осени ожидается спокойным, вспышки на Солнце будут редкими и не очень сильными.