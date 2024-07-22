Спасателей более 170 раз звали на помощь в Новосибирской области

В период с 15 по 21 июля 2024 года сотрудники МЧС 172 раза выезжали на вызовы в Новосибирской области.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, ликвидировано 85 возгораний, два человека получили травмы, погибших нет.

68 человек получили помощь при ДТП, 57 новосибирцев спасли на водоёмах.

– Также деблокировали пострадавших и проводили работы по недопущению воспламенения транспортных средств, – отмечается в сообщении.

За неделю сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России проверили 315 маломерных судов. В результате было выявлено 56 административных правонарушений, связанных с безопасностью на воде.

Чаще всего нарушения касались отсутствия спасательных жилетов у пассажиров или прав на управление судном у водителей.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС Новосибирска рассказало, чем опасны надувные матрасы во время купания.