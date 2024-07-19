МЧС Новосибирска рассказало, чем опасны надувные матрасы во время купания

Специалисты МЧС по Новосибирской области рассказали о том, что использование надувных матрасов во время отдыха на воде может привести к трагедии.

На выходных большое количество жителей и гостей Новосибирской области, несмотря на переменчивую погоду, отправятся на отдых к водоемам.

Не редки случаи, когда для отдыха люди используют надувные матрасы.

– Делать этого категорически нельзя! Данное изделие не для плавания, оно предназначено для того, чтобы отдыхать на суше, – говорится в сообщении ведомства.

По словам экспертов, достаточно небольшого порыва ветра или волны, чтобы людей, которые находятся на этих предметах, унесло на значительное расстояние от берега или опрокинуло.

– Так, 15 июля в Иркутской области сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России спасли мужчину с сыном, которых на матрасах унесло от берега на Малом Море в заливе Шибетский. Спасатели обнаружили ребенка и мужчину в 1,5 километрах от бухты и транспортировали до берега, – отметили в ведомстве.

Была подобная история и в Новосибирске. Читательница Infopro54 поделилась с редакцией собственным опытом.

― Я легла на матрас и решила устроить солнечные ванны недалеко от берега. Сама не заметила, как уснула. Открыла глаза, а берег уже очень далеко, поднялась волна. С собой не было даже мобильного телефона. Повезло, что недалеко мчался прогулочный катер с людьми. Мне удалось до них докричаться. В итоге меня отбуксировали к берегу и все обошлось, но больше никогда не возникало желания повторить такой эксперимент, ― поделилась сибирячка Алена.

МЧС напоминает, что в случае неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер, дождь или волны, не рекомендуется посещать водоёмы и тем более плавать на сапбордах.

Ранее редакция сообщала о том, что пять человек погибло за неделю в водоемах Новосибирска.