Женщина фиктивно прописала двух мигрантов у себя в квартире под Новосибирском

Жительница рабочего поселка Ордынское Новосибирской области фиктивно прописала у себя двух мигрантов.

— В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Также в Кочковском районе был проведен рейд по местам нахождения мигрантов. У одного из предпринимателей нашли нарушение.

— В результате проверки выявлено 5 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории России, — отмечается в сообщении.

Они привлечены судом к административной ответственности и выдворены за пределы страны.

Ещё четырем иностранцам за осуществление незаконной трудовой деятельности без патентов судом назначены штрафы.

На предпринимателя возбуждено дело об административных правонарушениях.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники устроили облаву мигрантам в Новосибирске.