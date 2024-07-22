Женщина фиктивно прописала двух мигрантов у себя в квартире под Новосибирском

Жительница рабочего поселка Ордынское Новосибирской области фиктивно прописала у себя двух мигрантов.
— В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Также в Кочковском районе был проведен рейд по местам нахождения мигрантов. У одного из предпринимателей нашли нарушение.
— В результате проверки выявлено 5 иностранных граждан, нелегально находившихся на территории России, — отмечается в сообщении.
Они привлечены судом к административной ответственности и выдворены за пределы страны.
Ещё четырем иностранцам за осуществление незаконной трудовой деятельности без патентов судом назначены штрафы.
На предпринимателя возбуждено дело об административных правонарушениях.
Ранее редакция сообщала о том, что общественники устроили облаву мигрантам в Новосибирске.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области / Автор — Пресс-служба
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