Два человека утонуло в Новосибирской области за неделю

За прошлую неделю в Новосибирской области произошло две трагедии на воде. Они произошли в Новосибирске и Новосибирском районе.

Как сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области, в этих местах установлены знаки, которые запрещают купаться.

В области продолжаются профилактические мероприятия на пляжах и других местах для купания. Инспекторы беседуют с людьми и напоминают им о том, как опасно купаться в непредназначенных для этого местах. За время этих бесед было проведено около 9 тысяч разговоров.

Стоит отметить, что утонувших стало меньше. Ранее количество смертей доходило до 20 за одну неделю.

Ранее редакция сообщала о том, что пять человек погибло за неделю в водоемах Новосибирска.