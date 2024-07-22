Два человека утонуло в Новосибирской области за неделю

За прошлую неделю в Новосибирской области произошло две трагедии на воде. Они произошли в Новосибирске и Новосибирском районе.
Как сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области, в этих местах установлены знаки, которые запрещают купаться.
В области продолжаются профилактические мероприятия на пляжах и других местах для купания. Инспекторы беседуют с людьми и напоминают им о том, как опасно купаться в непредназначенных для этого местах. За время этих бесед было проведено около 9 тысяч разговоров.
Стоит отметить, что утонувших стало меньше. Ранее количество смертей доходило до 20 за одну неделю.
Ранее редакция сообщала о том, что пять человек погибло за неделю в водоемах Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik (Midjourney 5.2)
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