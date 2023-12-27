Итоги года в промышленности: рост экономики совпал с ростом производства в Новосибирской области

Предварительные итоги

По итогам 2023 года индекс промышленного производства в Новосибирской области ожидается на уровне 104,4%. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор региона Андрей Травников. При этом он подчеркнул, что увеличение объемов производства на обрабатывающих предприятиях области идет опережающими темпами, в обрабатывающей промышленности увеличение объемов ожидается на 10%.

— Это результат не только дополнительной загрузки наших оборонно-промышленных предприятий, но и развития гражданского сектора, в основном связанного с выполнением задачи по импортозамещению, по раскрытию рынков после ухода различных иностранных поставщиков, после введенных санкций или с изменением макроэкономической ситуации, — пояснил Травников.

— Да, были услуги соответствующих научных организаций, институтов Академгородка в интересах нефтяников и газовиков, но чтобы мы производили зонды для скважин, оборудование для бурения, программное обеспечение для прогноза баланса месторождений, различные другие сервисы — такого раньше не было. И сегодня уже десятки компаний Новосибирской области заняли эту нишу, — подчеркнул губернатор.

По его словам, за последнее время наиболее сильный рост в Новосибирской области продемонстрировали отрасль оборудования и сервисов для нефтегазовой добычи — они сформировались практически с нуля.

Вторая отрасль, которая бурно развивается в последние полтора года, — это производство компьютеров, электронных и оптических изделий. За год рост по данному направлению составил 67,7%.

По словам Травникова, эта отрасль как по объемам роста производства, так и по приросту доходов в бюджет Новосибирской области на сегодняшний день является лидером.

Мнение рынка: тренды 2023 года

Редакция Infopro54 обратилась к экспертам и участникам новосибирского рынка с просьбой прокомментировать ключевые тренды, которые, по их мнению, они наблюдали в промышленности региона в 2023 году

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, экс-мэр Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе, считает, что в промышленности в 2023 году изменилось многое. По его словам, этот год для отрасли стал временем серьезного обновления и перемен.

Фантастические ниши для запуска новых производств нашли в Новосибирской области В экономике вырос спрос, а вслед за спросом росло и производство. В современной истории эти векторы далеко не всегда были взаимосвязаны, — напоминает Толоконский. — Обрабатывающая промышленность росла на 8-10%, а некоторые отрасли еще более высокими темпами, и это потребовало огромных усилий от собственников, инженерно-технического персонала и рабочих. Это тот результат, который заслуживает уважения.

В то же время, по мнению собеседника редакции Infopro54, на таких результатах вряд ли стоит успокаиваться, так как 2023 год отличался закрытостью рынка, протекционизмом со стороны государства. Хотя эксперт признает, что в 2023 году, в силу совокупности различных факторов, вряд ли можно было принять иное решение.

Рост спроса и производства, активизация большинства отраслей промышленности внесли оживление в экономическую и социальную жизнь новосибирцев и россиян.

— Появились новые логистические маршруты, остро встал вопрос подготовки кадров, как инженерно-технических, так и рабочих. Для рынка это было новым ощущением, потому что мы давно не испытывали такой потребности в наращивании персонала, не было мотивации заниматься решением этой задачи, — говорит Виктор Толоконский. — Кадровый дефицит 2023 года обострил эту проблему. Если вы посмотрите темы дискуссий, круглых столов, которые проходили в этом году, то увидите, что тема подготовки кадров, обеспеченности кадрами вышла на первый план. Это позитивно сказывается на работе университетов, колледжей, техникумов профессионального технического образования, а также школ. Многие предприятия решили инвестировать в подготовку кадров, заниматься профориентацией со школьной скамьи. Это история, которая развивается на масштабном уровне.

производство промышленного оборудования;

производство металлических изделий и заготовок;

машиностроение, станкостроение;

металлургия;

пищевая промышленность.

По данным SuperJob, промышленная отрасль в 2023 году отрасль лидировала в России по объему спроса на персонал. За год вакансий стало больше на 122%.

При этом прирост медианных зарплат в отрасли составил +7,5% за год.

Начальник отдел трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения Минтруда и соцразвития Новосибирской области Анна Кошелева на Новосибирском предпринимательском форуме отмечала, что в регионе сегодня зарегистрированы 31,5 тысячи вакансий от работодателей и 8,7 тысячи безработных. То есть на одного соискателя приходятся 3,5 вакансии.

Третий тренд, актуальный для промышленности в 2023 году, по мнению Виктора Толоконского — рост промышленности дал импульс к развитию науки и инновационной сферы.

— Где-то потребовалось серьезно обновить технологии и подходы к производству продукции. Где-то небольшие предприятия освоили выпуск комплектующих для сложного промышленного оборудования, — отметил он.

Александр Шелепов, директор ГК «Альтернатор», к основным трендам, а также достижениям 2023 года относит поворот государства на запрос промышленного производства в стране. По его словам, это обусловлено двумя причинами:

СВО — нужно обеспечивать поставки всего необходимого для операции, а также наращивать базу для развития отечественной промышленности в новых регионах, укрепляя промышленный суверенитет России;

новое развитие инфраструктуры регионов.

— Наконец-то стало понятно, что отстраивать только новые территории и не перестраивать страну в целом в корне неправильно! Именно поэтому стали выделяться огромные деньги в регионы! В этом ключе основным экономическим трендом в России в 2023 году были и остаются государственные и муниципальные закупки, благодаря которым, сектор с гражданской продукцией и услугами остался востребован, — поясняет эксперт.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко считает, что те отрасли промышленности, которые связаны с производством продукции и товаров, необходимых населению, живут по планируемым и ожидаемым законам: увеличение и снижение объема потребления, ожидание изменения цены и т.д. Добывающая промышленность также подвязана на долгосрочные контракты, и в этом секторе тоже нет резких скачков и изменений, хотя волатильность наблюдается и в добывающей отрасли. Серьезная неопределенность сохраняется в сегменте производства средств производства, а также в разработке и поставке оборудования для новых проектов, и это связано с рядом причин.

— Деньги серьезно подорожали, и поэтому приостановлены многие крупные инвестиционные проекты, реализация которых была намечена на 2022-2023 годы. Те производители, кто рассчитывал поставлять на эти проекты оборудование, сейчас находятся в неопределенности и не знают, что будет с этими заказами, — говорит собеседник Infopro54. — Когда мы говорим о том, что нужно развивать промышленность, то в первую очередь необходимо развивать производство средств производства, станкостроение, оборудование для горной добычи и переработки, для металлургии, химии и нефтехимии. Компании, работающие в этой сфере, пока затрудняются планировать даже свое ближайшее будущее.

Болевые точки

Александр Шелепов отметил, что СВО и введенные против нашей страны санкции привели к проблемам с западным оборудованием (программная поддержка, обновление софта, расходные комплектующие, запасные части и прочее). Он напомнил, что предыдущие 30 лет большую часть станочного парка (промышленного оборудования) российские компании закупали в ЕС, США, Японии. Эти зарубежные компании продвигали свои технологии повсеместно, перекрывая все возможности для развития отечественного производства.

В Новосибирске оценили перспективы возрождения станкостроительной отрасли России сложности поставок запасных частей и прочих комплектующих по параллельному импорту ведут к удорожанию товаров. Высокая ключевая ставка ЦБ, которая поднялась с 8,75% до 16% с июля 2023 года по декабрь 2023 года, тоже привела к неизбежному росту цен по многим позициям!

К другим проблемам развития промышленного производства относится отсутствие дешевых кредитов для производственников и вообще для бизнеса!

— На протяжении 2022-2023 года мы пытались согласовать с банками кредиты на развитие бизнеса под заключенные государственные контракты, но не получилось, так как для банка такие контракты не являются гарантом возврата средств. Чтобы предприятию взять кредит в 10 млн рублей, заемщик должен обеспечить залог в виде основных средств (станки, оборудование) на 50-60 млн рублей. У многих представителей регионального бизнеса нет таких активов, — поясняет собеседник Infopro54. — В результате многие компании отошли от производства (постоянный поиск заказов, разработка технологий, техпроцессов и прочее). Сейчас проще заниматься поставкой готовой продукции из Китая и продавать ее под своим брендом либо завозить машинокомплекты, делать узловую сборку и продавать под брендом своих компаний…

— Сложно назвать успешными такие профессии, как фрезеровщик, токарь, сварщик, сантехник, потому что им одна дорога — ипотека и скромная жизнь от зарплаты до зарплаты. Нужно популяризировать эти всегда необходимые профессии и достойно оплачивать их труд! Делать это таким образом, чтобы дети хотели и могли пойти выучиться и применяли бы свои знания на благо родины, — комментирует Александр Шелепов. — Бесконтрольный ввоз в страну неквалифицированных мигрантов — это не решение проблемы кадров! Решение текущих и будущих демографических ям за счет раздачи всем въезжающим мигрантам паспортов РФ — это очень сомнительно. Мы можем наблюдать это по ситуации в европейских странах и США. И в нашей стране за последние 10 лет это уже становится проблемой современных городов (этнические анклавы, рост преступности среди трудовых мигрантов).

Еще одна проблема, с которой сталкиваются производственники, — это. Инженерных кадров на рынке тоже практически нет! А ведь эта проблема была актуальна еще 20 лет назад! Десятилетиями формировался и культивировался образ современной молодежи, успешной и зарабатывающей миллионы на социальных сетях.

Собеседник Infopro54 напоминает, что президент РФ ставит задачу: снять зависимость российской экономики от импортного оборудования. Для этого нужно делать страну привлекательной именно для отечественного бизнеса, а не формировать условия для того, чтобы на отечественный рынок опять заходили и захватывали его другие зарубежные инвесторы. Между тем ранее в РФ были инвесторы из Европы и США, а сейчас инвесторы из Китая и других «дружественных» стран.

— На мой взгляд, государство должно наконец понять, что российский предприниматель — это тот, кто создает рабочие места, пытается обеспечить себя доходом, наполнить рынок товарами и услугами доступными населению. Главный вектор развития любой экономики — это свой активный внутренний рынок страны, как производственный, так и потребительский, который МЫ должны создавать (а не китайский инвестор!). «Китай» давно понял, что без развития внутреннего промышленного производства и формирования внутреннего рынка потребления при активной поддержке со стороны государства нет развития государства! И нет другой возможности для выхода на внешние рынки с конкурентными товарами, — комментирует Шелепов. — Пусть будет 10 млн малых предпринимателей в нашей стране, но у них будут трудится 100 млн сотрудников! Надо создавать культ человека труда, предпринимателя — и создавать для этого все возможности. Вот главная задача!

Также эксперт отметил, что нужно пересматривать подходы к налогообложению промышленности.

— По телевизору мы слышим о ТОР (территории опережающего развития), свободных экономических зонах — мол, это для того, чтобы «там» развивать экономику и поднимать промышленность. Господа, вся наша страна должна развиваться по этим возможностям, и тогда наши компании обретут конкурентность и массовость, только так мы получим развитие! — говорит Шелепов. — В этот сложный для нашей экономики период надо менять налоговые ставки по НДС либо его полностью отменять. Этот косвенный налог (НДС) сейчас приведен в состояние взведенного курка, и масса бизнесменов про это могут рассказать много горького. Финансовый разрыв по НДС — это хозяйственный случай, но не приговор.

Андрей Степаненко называет еще одним сдерживающим фактором развития промышленности сокращение экспортных возможностей.

— Кроме сокращения количества стран, в которые мы могли бы сегодня поставлять свое оборудование и технологии, сегодня есть ограничения, связанные с работоспособностью банковского сектора. Дело в том, что большинство банков не имеют возможности перечислять и получать валютные средства из-за рубежа, что накладывает большие ограничения на экспортные возможности российских и новосибирских предприятий, — поясняет собеседник Infopro54. — Кроме того, сказывается фактор неопределенности. При поставках оборудования речь идет о долгосрочных контрактах — производителю хочется быть уверенным, что, начав контракт, через 6-9 месяцев он также будет иметь на руках все инструменты для его завершения. Но мы не понимаем, что может произойти за это время с теми банками, которые пока еще могут осуществлять валютные операции.

Ожидания от 2024 года

Виктор Толоконский уверен, что очень важно правильно извлечь уроки из тех трендов, которые сформировались в 2023 году, закрепить их и преумножить.

— Главное — не допустить легковесного подхода к полученным результатам. Их необходимо тщательно проанализировать, понять узкие места и сделать выводы, — говорит эксперт. — Кроме того, совершенно очевидно, что мы не можем самостоятельно развивать все сферы и отрасли, мы не должны стремиться к замкнутой экономике, невозможно быть эффективным во всех вопросах, которые касаются производственной сферы.

— Мы прошли бурный рост спроса и оживления всех сфер производства. Не исключаю, что в 2024 году в промышленной отрасли будет наблюдаться определенная стагнация, и следующий шаг вперед будет сделать гораздо сложнее, — комментирует Виктор Толоконский. — Многие задачи, которые начали решаться в этом году, требуют определенного времени для решения. Я говорю о подготовке кадров, так что в будущем году эта тема также будет актуальной. Думаю, что в 2024-м можно ожидать серьезных изменений в финансово-кредитной системе. Если в 2023 году деньги для бизнеса стоили 10-12%, то в 2024 году — от 20 до 25%. Это очень серьезная разница. Тем предприятиям, которые решали задачи по развитию, будет сложно обеспечить их финансовыми ресурсами. На тех, кто уже взял займы, ляжет нагрузка по их обслуживанию и возвращению, и тут главное — не подорвать экономику бизнеса.

Собеседник Infopro54 прогнозирует, что основные тенденции 2023 года в будущем удастся сохранить, хотя результаты этого года повторить будет гораздо сложнее. В первую очередь потому, что в 2023 году мы стартовали от низкой базы, и к концу года выйдем на достаточно высокую планку.

Андрей Степаненко не ожидает, что в сфере производства средств производства в 2024 году ситуация изменится. По его словам, в финансовой сфере пока для этого нет благоприятных условий, а значит, долгосрочные проекты реализовывать достаточно трудно. Вместо крупных появляются достаточно мелкие проекты, которые легче финансировать, в том числе за счет собственных средств.

— Каких-то капитальных изменений в 2024 году я не вижу. Для этого пока нет предпосылок, — подчеркнул Степаненко.

Александр Шелепов также считает, что сложно ожидать каких-либо изменений на рынке РФ при текущих ставках ЦБ — а по прогнозам ставка будет двигаться вверх! По его словам, если в 2024 году сохранится вектор на размещение государственных и муниципальных закупок, который наблюдался в 2023 году, то ситуация в промышленности будет относительно стабильной даже при условии повышения ключевой ставки до 17%.

— Конечно, это не делает нашу экономику конкурентной, и на внутреннем рынке все цены пойдут опять вверх, — комментирует эксперт. — Весь бизнес и вся страна ждут изменений по снижению ключевой ставки, снижения курсовой стоимости доллара, снижения налогового бремени, что принципиально изменило бы состояние бизнеса в стране. Бизнес, как и человек, чем больше зарабатывает, тем больше он тратит, а это и есть главный принцип развития страны!

По его словам, в 2024 году многое будет зависеть от госпрограмм поддержки строительного сектора, который затягивает в свою орбиту большое количество компаний, производителей строительных, отделочных, кровельных материалов, металлоконструкций, сантехники, и т.д.

— Строительный сектор в 2023 году показал хорошую динамику, но есть опасность, если не будет большого спроса на недвижимость, то в стране возможна стагнация коммерческой строительной отрасли в целом! — не исключает Александр Шелепов. — В 2024 году продолжится рост компаний, занимающихся поставкой запасных частей для европейских, американских и японских производителей, так как покупка автомобиля за 3,5-5 млн рублей стала для большинства не по карману, а парк подержанных автомобилей в стране огромный. Маркетплейсы и далее будут показывать положительную динамику на фоне недорогих предложений товаров, в отличии от специализированных магазинов. Сектор IT также будет показывать стабильный рост и в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что 190 млн тонн промышленного мусора сгенерировали предприятия Новосибирской области. По темпам наращивания производственных отходов регион оказался на 7 месте в России.

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