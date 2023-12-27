Рекламодателям

Самоочищающиеся от бактерий ткани разработали в Новосибирске

  • 27/12/2023, 16:36
Автор:
Самоочищающиеся от бактерий ткани разработали в Новосибирске
Патент уже зарегистрирован.

В НГУ создали ткань с пропиткой, которая способна разрушать органические вещества и микроорганизмы. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

— Композицию для создания такой пропитки учёные уже запатентовали, — говорится в сообщении.

Подобное покрытие разрушает химические вещества, макромолекулы, а также вирусы и бактерии.

Ткань с такой пропиткой можно использовать для пошива одежды медработников, сотрудников лабораторий или пищевых производств.

Новосибирской разработкой уже заинтересовалось московское предприятие «Аэролайф». На предприятии оценили, что пропитка наносится равномерно и в оптимальной концентрации.

Ранее редакция сообщала о том, что делать дешевое топливо из пластиковых пакетов-маечек научились ученые Новосибирска.

Фото с сайта НГУ.

3 193

Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые самоочищающаяся ткань патент НГУ


Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

В санаторий приезжают самые разные гости. Как изменился отдых в санаториях и портрет его постояльцев — рассказала главный врач санатория «Рассвет» Елена Щербакова.
Читать далее >>

Новостройки появятся в устье реки Иня в Новосибирске

На площадке планируется построить не менее 300 тысяч кв метров жилья.
Читать далее >>

Дополнительный фактор: зачем селлеру нужна верификация профиля

Объемы продаж через интернет-площадки в России растут одновременно с количеством предпринимателей.
Читать далее >>

Николай Мамулат: На проблемы предпринимателей нужно смотреть точечно, а не грести всех под одну гребенку

Во всем должен быть баланс интересов, чтобы крайним не оставался предприниматель.
Читать далее >>

Подростку с последствиями спинномозговой травмы требуется реабилитация

Необходимо собрать — 547 239 рублей.
Читать далее >>

Резонансные уголовные дела назвали в Новосибирске

Уходящий год стал богатым на громкие приговоры в отношении известных новосибирцев.
Читать далее >>

Стоимость полиса ОСАГО подорожала в среднем на 1.5 тысячи в Новосибирской области

Одна из причин — рост числа автоподставщиков в регионе.
Читать далее >>

Переподготовку ответственных за стройку срывают муниципалитеты в НСО

Губернатор предупредил, что деньги на новые объекты областной бюджет будет давать тем, кто научился строить по-новому.
Читать далее >>

Начать строительство небоскребов планируют в 2024 году в Новосибирске

Планы строительной отрасли на 2024 год озвучили в правительстве региона.
Читать далее >>

На качество уборки дворов от снега жалуются горожане в Новосибирске

Машины не могут выехать со дворов даже в центре города.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Новосибирский бренд одежды Prima Linea — удовольствие выбора

Более 20 лет новосибирские предприниматели создают женские коллекции и помогают дамам сформировать капсульный гардероб.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирская область готова к внедрению электронных медицинских карт
27/12/23 17:46
Медицина Технологии
«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Егором Спиридоновым
27/12/23 17:45
Спорт
Первую ледовую переправу открыли в Новосибирской области
27/12/23 17:44
Транспорт
Новогодний чек-лист составили приставы для жителей Новосибирска
27/12/23 17:21
Общество
Итоги года в промышленности: рост экономики совпал с ростом производства в Новосибирской области
27/12/23 17:05
Власть Промышленность
Спасателей наградили в честь профессионального праздника в Новосибирске
27/12/23 16:55
Общество
Самоочищающиеся от бактерий ткани разработали в Новосибирске
27/12/23 16:36
Наука
Рынок маркетинга в 2024 году: цифровизация, русификация брендов, инфлюенс-маркетинг
27/12/23 16:30
Бизнес Рынки
Траншевая ипотека сделала доступнее покупку квартиры в «Семейном доме For Stars»
27/12/23 16:25
Недвижимость
В 2023 году к системе «Безопасный город» подключили еще тысячу видеокамер в Новосибирске
27/12/23 16:19
Технологии
Пансионат для пожилых людей закрыли после избиения ветерана ВОВ в Новосибирске
27/12/23 16:07
Общество Право&Порядок
Топ мероприятий в Новосибирске, где нужно обязательно побывать с детьми в новогодние праздники
27/12/23 15:45
Город Общество
Более 150 тысяч кибератак совершено в 2023 году на инфосервисы Новосибирской области
27/12/23 15:44
Пингвин Кирюша откроет каток в Новосибирске
27/12/23 15:39
Общество
Центр Новосибирска перекроют из-за карнавала новогодних игрушек
27/12/23 14:58
Город
Подозреваемого в педофилии мужчину задержали в Новосибирске
27/12/23 14:42
Происшествия
Получен товарный знак «Новосибирск – родина снежных баб»
27/12/23 14:23
Город
Прозрачнее и проще: как менялся для автовладельцев рынок ОСАГО
27/12/23 14:07
Страхование Финансы
Новосибирский зоопарк показал сидящего на хвосте под снегом манула
27/12/23 13:52
Общество
Сто пьяных водителей попались инспекторам во время рейда в Новосибирской области
27/12/23 13:33
Общество Право&Порядок
Популярное
Кибермошенники все чаще используют дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей
27/12/23 12:55
Когда упадут цены на авто с пробегом, рассказал эксперт
27/12/23 10:06
Тамара Глоба: Три знака ждут невообразимые перемены в начале 2024
26/12/23 16:47
Аферисты участили взломы пользовательских аккаунтов в мессенджерах
26/12/23 12:09
Начало 2024 года для метеозависимых людей может стать непростым периодом
26/12/23 9:40
Врач рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ
25/12/23 17:02
Новости компаний
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00
О решениях Наблюдательного совета
22/12/23 14:00
Вера в чудо: «Ростелеком» вручил подарки воспитанникам из детского дома в Новосибирской области
22/12/23 13:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска