Самоочищающиеся от бактерий ткани разработали в Новосибирске

В НГУ создали ткань с пропиткой, которая способна разрушать органические вещества и микроорганизмы. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

— Композицию для создания такой пропитки учёные уже запатентовали, — говорится в сообщении.

Подобное покрытие разрушает химические вещества, макромолекулы, а также вирусы и бактерии.

Ткань с такой пропиткой можно использовать для пошива одежды медработников, сотрудников лабораторий или пищевых производств.

Новосибирской разработкой уже заинтересовалось московское предприятие «Аэролайф». На предприятии оценили, что пропитка наносится равномерно и в оптимальной концентрации.

Ранее редакция сообщала о том, что делать дешевое топливо из пластиковых пакетов-маечек научились ученые Новосибирска.