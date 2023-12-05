Спасатели показали суициднику, как прекрасна жизнь в Октябрьском районе Новосибирска

Предотвратив трагедию, мужчину передали бригаде психиатрической помощи.

42-летний мужчина попытался покончить с собой в одном из домов Октябрьского района. Об этом сообщили спасатели МАСС в ВКонтакте.

Инцидент произошел на улице Плющихинская. Мужчина находился на своем балконе с ножом, чем перепугал всех соседей.

— Спасатели МАСС вышли на контакт с мужчиной, проводили отвлекающие маневры, — говорится в сообщении.

Благодаря смекалке, один из спасателей смог спуститься на уровень балкона при помощи специального снаряжения. Он отговорил мужчину совершать опрометчивый поступок. После мужчину спустили на землю и передали бригаде психиатрической помощи.

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