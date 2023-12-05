Младенец оказался заперт в машине из-за севшего аккумулятора

Спасатели МАСС смогли вызволить годовалого ребенка из машины, у которой сел аккумулятор и перестала работать сигнализация. Об этом сообщает пресс-служба муниципального ведомства.

Прибыв на место, специалисты сначала успокоили разволновавшуюся мать, а потом принялись вскрывать автомобиль специальными средствами. В опубликованном видео можно рассмотреть, как спасатели деблокируют дверь обесточенного автомобиля. Для этого им понадобилось отжать часть двери и просунуть внутрь металлический трос. Спасатели смогли подцепить им ручку двери и открыть ее.

Мама малыша тут же бросилась к ребенку, но задняя дверь все еще была закрыта. Тогда спасатели быстро устранили данное препятствие и мама, наконец, смогла взять на руки своего малыша.

— Были также проведены работы по запуску двигателя, чтобы женщина смогла добраться до дома, — говорится в сообщении спасателей.

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