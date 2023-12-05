Цены на автозапчасти выросли почти на 20%

Портал «Дром» и Российский союз автостраховщиков (РСА) отметили, что стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за текущий год выросла в диапазоне от 7 до 17%, пишут «Ведомости».

Аналитики считают, что повлияли ослабление рубля и логистические издержки.

По словам менеджера проектов портала «Дром» Александра Скороходова, рассчитывать на снижение цен в дальнейшем не приходится.

Расходники для планового техобслуживания стали дороже на 2-3%, щетки стеклоочистителя — на 7%, масла — на 14%, а ремни, тормозные колодки и диски — на 15%, добавил Скороходов.

Эксперты отмечают, что значительнее всего подорожали автозапчасти для автомобилей покинувших Россию автобрендов. Так, ремни газораспределительного механизма выросли в цене на 5-10%, аккумуляторы — на 15%.

Кроме того, известно, что на отечественном рынке автотоваров можно найти немало контрафактных автозапчастей, однако, аферисты преимущественно подделывают технические жидкости и элементы подвески. Чаще это моторные масла известных производителей и антифризы. Также увеличилось число контрафактных деталей подвески, таких как шаровые опоры и рулевые тяги.

Ранее редакция сообщала, что водителей предупредили о предстоящем дефиците запчастей для корейских машин.