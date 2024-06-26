Спасатели просят отдыхающих соблюдать чистоту на пляжах Новосибирской области

В последние два дня спасатели МАСС получают большое количество обращений от отдыхающих, которые сообщают, что дети получили травмы на пляже, наткнувшись на стекло или гвозди.
— Хотим попросить отдыхающих соблюдать чистоту и порядок на пляже, помогая поддерживать безопасное пространство для всех, — говорится в сообщении спасателей МАСС.
Также спасатели призвали быть внимательными и осторожными всех посетителей на пляжах Новосибирской области.
— Если вы заметили битое стекло либо иной острый предмет, о который можно пораниться, пожалуйста, поднимите его, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что семилетний мальчик застрял в ржавой горке во дворе Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — lifeforstock
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