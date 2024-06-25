Семилетний мальчик застрял в ржавой горке во дворе Новосибирска

К спасателям МАСС за помощью обратилась женщина. Ее 7-летний сын застрял ногой между металлическими конструкциями дворового аттракциона.

Спасатели отжали края металлического листа и деблокировали ногу с помощью специальных щипцов. Вид инструментов сначала испугал юного заложника горки. Во время спецоперации мальчик плакал, а потом освоился и стал давал советы своим спасителям.

— Вот так прямо, и все, — координирует действия смелый ребенок.

В результате этого происшествия малыш не пострадал. Информация о небезопасной горке была передана в соответствующие органы контроля.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские спасатели вытащили пса из колодца на улице Виктора Уса. Собака упала в открытый люк.