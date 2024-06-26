Коммунальщики взыскали чужую задолженность за квартиру с жителя Новосибирской области

В городе Бердске Новосибирской области произошел вопиющий случай — коммунальщики незаконно взыскали с собственника квартиры задолженность по услугам предыдущего хозяина. Возмущенный несправедливостью мужчина обратился за помощью в прокуратуру, а та, в свою очередь, организовала проверку.

— Установлено, что заявителем приобретена квартира, за которую он своевременно вносил коммунальные платежи. Однако, решением суда по исковому заявлению ресурсоснабжающей организации с него взыскана задолженность за коммунальные услуги, которые были оказаны предыдущему собственнику жилья. Также судебном решением мужчине был ограничен выезд за границу, наложен арест на банковские счета и взысканы денежные средства, — рассказали в региональном надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры в отношении бердчанина был отозван судебный приказ, произведен перерасчет платы за коммуналку и сняты все ранее наложенные ограничения.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура добилась получения земельного участка для многодетной матери в Новосибирской области. Женщина обратилась в надзорное ведомство после незаконного отказа районной администрации.