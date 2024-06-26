Количество фреш-баров за год в Новосибирске выросло на 28%

На первое июня 2024 года в Новосибирске работало 128 фреш-баров — это на 28% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба 2ГИС. Для сравнения, в Красноярске — 56 баров (+9,6%), в Омске — 41 (+2.5%). По темпам прироста этих учреждений общепита за год Новосибирск находится на третьем месте в стране.

В пресс-службе 2ГИС отметили, что популярность безалкогольных напитков навынос растет почти во всех городах-миллионниках России. Речь идет о свежевыжатых и охлаждённых соках, лимонадах, смузи, безалкогольных коктейлях, мороженом.

Тренд на фреш-напитки подтверждают и данные поиска в геосервисе, пояснили в компании. Так, в первом полугодии 2024 года точки по продаже фреш-напитков искали в 2ГИС вдвое чаще (+119%), а карточки таких организаций открывали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года (+202%).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск на третьем месте в России по динамике открытия караоке-баров.