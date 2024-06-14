Спасатели просят пока не купаться в водоемах Новосибирской области

В Новосибирской области спасатели МЧС предупредили жителей о том, что вода в водоёмах ещё не прогрелась и купаться в ней опасно.
Сейчас из-за жары люди активно отдыхают на реках и озёрах. Однако, вода в реке Обь ещё не достигла комфортной температуры.
— Сейчас она не превышает 17 градусов, — говорится в сообщении ведомства.
Низкая температура воды увеличивает риск возникновения происшествий. Основные причины гибели людей на воде — купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, личная беспечность и оставление детей без присмотра.
К сожалению, 9 июня в Краснозерском районе произошла трагедия. Двое подростков отдыхали на берегу реки Карасук и решили искупаться, несмотря на запрещающую табличку. В результате один из них погиб.
Ранее редакция сообщала, что два пляжа Новосибирской области отметили федеральными знаками качества.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru