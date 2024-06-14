Мэр Новосибирска рассказал о проблемах Дзержинского района

Сегодня, 14 июня, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объехал Дзержинский район.
— Проверил ремонт дорог и тротуаров, общее санитарное состояние, — отметил он в сообщении в «Телеграме».
По его словам, общая беда района — смёт вдоль дорог и грязные парковочные карманы.
На данный момент выделены дополнительные лимиты финансирования на уборку города. Средства позволяют увеличить число дорожных рабочих в два раза.
— Осенью город получит 113 единиц новой техники для уборки и ремонта, часть обязательно пойдёт в Дзержинку, — отметил глава.
Он также предупредил о необходимости оперативного вывоза строительного мусора после проведения ремонтных работ.
— Ремонт дорог необходимо координировать с заменой теплотрасс, которую ведёт СГК. Вскрывать свежий асфальт, чтобы сделать подземные коммуникации, совершенно неприемлемо. Поручил предусмотреть это заранее, — подчеркнул мэр.
Ранее редакция сообщала о том, что мэр Максим Кудрявцев поручил увеличить штат рабочих бригад для уборки улично-дорожной сети в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал Максима Кудрявцева, автор: пресс-служба мэрии.
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