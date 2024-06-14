Утиные семейства заполонили дороги Новосибирска

Жители Новосибирска все чаще стали замечать утиные семейства, перебегающие проезжую часть и прорывающиеся через различные ограждения. Почему дикие утки заполонили мегаполис и как себя с ними вести — рассказал орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский.
— Самый распространённый вид уток — кряква. В Новосибирске они селятся из-за того, что вода ниже плотины ГЭС не замерзает. Эти птицы легко адаптируются к городским условиям, поэтому их можно видеть в черте мегаполиса круглый год. Немаловажную роль играет инстинкты самосохранения. Кряквы гнездятся в черте города когда весной открывается охоты и в дикой природе их ждет неминуемая смерть. В городе же стрельба запрещена, — отметил в разговоре с Горсайтом биолог.
При встрече с пернатым выводком лучше его не тревожить и не вмешиваться в их «утиные дела». В противном случае можно спугнуть мать, которая улетит.
Если все же это произошло, необходимо утят перенести в то место, откуда вспорхнула их родительница. Она в любом случае их не бросит и вернется.
Если человек увидит, что главой утиного выводка случилось непоправимое, только в таких случаях можно можно вмешаться. Эксперт рекомендует собрать птенцов и доставить к ближайшему водоему. Там их быстро разберут взрослые сородичи.
Ранее редакция сообщала о том, что жители новосибирского Академгородка запустили необычную акцию — спасти лягушек, бегущих к водоемам. Сибиряки хватают ведра перчатки, чтобы уберечь лягушек от машин и голодных ежей.
Источник фото: группа «Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ)» «ВКонтакте»
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