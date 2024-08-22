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В Новосибирске выявили картель при создании военно-патриотического лагеря за 1.5 млрд рублей

  • 22/08/2024, 15:15
Автор: Юлия Данилова
У антимонопольщиков возникли вопросы к закупке оборудования для лагеря.
У антимонопольщиков возникли вопросы к закупке оборудования для лагеря.

Отдел по борьбе с картелями Новосибирского УФАС России выявил признаки сговора при реализации проекта по созданию учебно-методического центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Как пояснили в управлении, стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. Вопросы УФАС вызвали закупки оборудования и учебных макетов на общую сумму 290 млн рублей.

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Военно-патриотический парк в Бердске закупит модульные здания на 300 млн рублей

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ряд предпринимателей и учреждение, подведомственное областному Министерству образования.

Причиной возбуждения дела о картельном сговоре в УФАС называют:

  • предположительно неправомерное проведение закупок с «понижением уровня ответственности»;
  • оплата товара до момента его поставки (в нарушение условий договора);
  • формирование начальных (максимальных) цен аффилированными лицами;
  • приёмка товара, не соответствующего требованиям заключенных договоров.

Дело находится в стадии рассмотрения.

Напомним, работа по созданию учебно-методического центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Новосибирской области ведется в рамках исполнения решения президента Российской Федерации от 13 марта 2019 года №Пр-443. Как ранее сообщали в правительстве региона, центр, рассчитанный на прием до 250 ребят в смену,  развернут на базе ДОЛ круглогодичного действия «Гренада». Его запуск планировался в 2024 году. Предполагалось, что на территории будущего Центра разместятся обновленные и новые жилые корпуса, культурно-досуговый корпус, туристическая площадка, полоса препятствий, спортивная площадка, площадка для военно-тактических игр, открытый пневматический тир, парашютный городок, площадка для летательных аппаратов, образовательные модули и мастерские. Юноши и девушки региона смогут попробовать свои силы на тренировочных мото-, вело-, лыжной трассах, кроме того, в Центре, имеющем выход на Бердский залив, будет обустроена лодочная станция. В 2023 году стоимость создания центра оценивалась в 1.7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске раскрыли картель на 50 млн рублей на торгах по ремонту моста.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Центр Авангард Картель военно-патриотический лагерь


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