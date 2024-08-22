В Новосибирске выявили картель при создании военно-патриотического лагеря за 1.5 млрд рублей

Отдел по борьбе с картелями Новосибирского УФАС России выявил признаки сговора при реализации проекта по созданию учебно-методического центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Как пояснили в управлении, стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. Вопросы УФАС вызвали закупки оборудования и учебных макетов на общую сумму 290 млн рублей.

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются

Причиной возбуждения дела о картельном сговоре в УФАС называют:

предположительно неправомерное проведение закупок с «понижением уровня ответственности»;

оплата товара до момента его поставки (в нарушение условий договора);

формирование начальных (максимальных) цен аффилированными лицами;

приёмка товара, не соответствующего требованиям заключенных договоров.

Дело находится в стадии рассмотрения.

Напомним, работа по созданию учебно-методического центра (лагеря) военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Новосибирской области ведется в рамках исполнения решения президента Российской Федерации от 13 марта 2019 года №Пр-443. Как ранее сообщали в правительстве региона, центр, рассчитанный на прием до 250 ребят в смену, развернут на базе ДОЛ круглогодичного действия «Гренада». Его запуск планировался в 2024 году. Предполагалось, что на территории будущего Центра разместятся обновленные и новые жилые корпуса, культурно-досуговый корпус, туристическая площадка, полоса препятствий, спортивная площадка, площадка для военно-тактических игр, открытый пневматический тир, парашютный городок, площадка для летательных аппаратов, образовательные модули и мастерские. Юноши и девушки региона смогут попробовать свои силы на тренировочных мото-, вело-, лыжной трассах, кроме того, в Центре, имеющем выход на Бердский залив, будет обустроена лодочная станция. В 2023 году стоимость создания центра оценивалась в 1.7 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске раскрыли картель на 50 млн рублей на торгах по ремонту моста.