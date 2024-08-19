Град с дождем прошел в Новосибирске

Около трех часов дня небо над Новосибирском потемнело. Жители города начали сообщать в соцсетях о штормовом ветре, грозе и сильном дожде. По сообщению паблика «Новосибирск с огоньком», водители принялись спасать свои автомобили кто как может. Один из них накрыл крышу полотенцем.
Многие также начали выкладывать фото с последствиями града с дождем.
Так, например, град выпал в Криводановке и Марусино. Дождь начался в Татарском районе Новосибирской области, Калининском районе Новосибирска и на Родниках.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», небольшой дождь ожидается в Новосибирске и районах области этой ночью.
Ранее редакция сообщала о том, что дождливая неделя начнется после выходных в Новосибирске.
Источник фото: Новосибирск с огоньком.
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