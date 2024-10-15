Спасатели ликвидировали возгорание в ресторане МФК «Сан Сити» Новосибирска

В Новосибирске сотрудники МЧС России спасли людей из горящего ресторана.

В 8:53 поступило сообщение о дыме на крыше МФК «Сан Сити».

Пожарные провели разведку и обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке одного из ресторанов на первом этаже. Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

— Представители администрации объекта самостоятельно провели эвакуацию посетителей и работников, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По сообщению МЧС, в здании также сработала система пожаротушения.

Общая площадь комплекса МФК «Сан Сити» — 90 000 кв.м. В нём работают более 100 магазинов одежды и обуви ведущих российских и зарубежных брендов, кафе и рестораны, кинотеатр «Синема Парк», детский парк развлечений «Фанки Таун» и фуд-корт.

Ранее редакция сообщала о том, что более 170 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю. Два человека погибли.