Денис Иванов и Алёна Евсейчева поменялись ресторанами в Новосибирске

Новосибирский ресторатор Денис Иванов принял участие в шоу на телеканале «Пятница» — «Теперь я босс». Как отмечают авторы проекта, приехавшие в Новосибирск, новичок ресторанного бизнеса Алёна Евсейчева и старожил местного ресторанного рынка, согласно концепции проекта, поменялись местами на неделю. Алена попробовала привнести новые идеи в ресторан русской кухни «СибирьСибирь», а Денис Иванов проанализировал, как улучшить работу ресторана «Дачные сезоны».

Рестораны Дениса Иванова сейчас работают в 4 городах России, количество сотрудников — более 1000 человек, оборот — более 1 млрд рублей. Денис Иванов один из инициаторов появления в России моды на японскую кухню, а также моды на локальную кухню и гастрономические проекты. Один из инициаторов появления в России японской кухни.

Алена Евсейчева ранее развивала бизнес по доставке, затем, после выхода их декрета, решила открыть полноценные ресторан «Дачные сезоны». По признанию Алены, она пошла Ва-Банк, и вложила в проект все свое имущества, а также кредитные средства и столкнулась с проблемами.

В течение недели работы в малом бизнесе Денис Иванов провел ребрендинг ресторана Алены, а также предложил ей пересмотреть меню, объединив паназиатские и сибирские блюда.

— Сейчас мировой тренд на то, чтобы смешивать противоположные по смыслу и вкусц блюда, — дал рекомендацию известный сибирский ресторатор.

Судя по комментарию начинающего ресторатора авторам шоу, среди рекомендаций много тех, которые предстоит тщательно обдумать и развивать.

Изменения, которые внесла Алена в его ресторан «СибирьСибирь», Денис Иванов оценил сдержанно. В комментарии авторам программы он отметил: ожидал, что интересных идей, концепций и предложений будет больше, но одну идею и блюдо согласился протестировать.

— Самые неожиданные рекомендации могут выстреливать и стать частью нового меню, — отметил Иванов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ресторатор Денис Иванов планирует открыть бары по франшизе за рубежом.