Лебедь-кликун заблудился и устроил переполох в Обском море Новосибирска

На лед Обского водохранилища в Новосибирске приземлился лебедь-кликун, который устроил переполох среди рыбаков.
Забавное видео общения людей и величественной птицей попало в социальные сети.
По предположению новосибирского орнитолога Алексея Яновского, лебедь, скорее всего, заблудился. На видеозаписи он отчаянно кричит, как бы подавая сигнал бедствия в поисках своих сородичей. Специалист считает, что если крылья у птицы целы, то он обязательно найдет свою стаю.
— Если взлетит и увидит чистую воду без льда ниже плотины, то вернется в природу к сородичам, — пояснил Яновский VN.ru.
Собеседник не исключает побег белоснежной птицы из неволи, так как ее оперение чистое и гладкое.
— Взрослый и в прекрасном состоянии. Судя по внешнему виду и чистоте оперения, это не подранок. Трудно сказать почему он совершил посадку вдали от промоин среди снежно-ледовой, так сказать, пустыни. Издает призывные крики, пытаясь установить голосовую связь с сородичами. Из-за таких криков этот вид и назван кликуном, — объяснил Алексей Яновский.
Орнитолог предположил, что лебедь прилетел из Белокурихи Алтайского края. Обычно кликуны зимуют на местном незамерзающем озере.
— Птица не боится людей и берет корм с рук. Сейчас у лебедей сезон миграции в сторону водоемов, где они гнездятся. Но этот явно поспешил. Грубо говоря, выпендрился и улетел из зимующей близ Белокурихи стаи раньше положенных сроков. Ему бы подождать пару недель до прихода настоящей весны, — добавил собеседник.
Ранее редакция сообщала о том, розовая птица поразила своей красотой жителей Новосибирска.
Фото, видео: скриншот видео АСТ-54 в Вконтакте/паблик «Нетипичный Новосибирск» в ВКонтакте.
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