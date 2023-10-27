Специалисты АО «РЭС» приняли участие в семинаре по цифровой энергетике

В мероприятии принимали участие специалисты ведущих электросетевых компаний России, в т.ч. и представители группы компаний «Региональные электрические сети». На открытии семинара выступили заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов, которые подчеркнули значимость совместной работы производителей электротехнической продукции и энергетиков в рамках курса на импортозамещение, взятого в стране.

В ходе семинара докладчики обсуждали текущее состояние отрасли, формирование комплексного продукта цифрового перехода электрических сетей, а также стратегию импортозамещения компонентной базы в свете реализации постановлений Правительства РФ №№890 и 719. Также были проведены круглые столы по вопросам внедрения автоматизированных информационно-измерительных систем комплексного учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) и коммутационного оборудования (вакуумных реклоузеров, цифровых разъединителей и пр.).

На мероприятии были представлены итоги реализации и перспективы развития пилотных проектов АО «РЭС» и промышленного кластера «Цифровая энергетика», которые выполняются в рамках четырехстороннего соглашения, заключенного на полях форума Технопром.

Помимо насыщенной деловой программы была организована выставочная экспозиция, где было презентовано оборудование производства АО «Радио и микроэлектроника», и все желающие могли обсудить его особенности и нюансы эксплуатации.

В целом, все участники сошлись во мнении, что семинар стал эффективной площадкой взаимодействия производителей и энергетиков. Подобные мероприятия позволяют быть в курсе самых передовых технологий и новаторских разработок, а также актуализировать опыт промышленной эксплуатации внедряемых решений. Поэтому специалисты группы компаний «РЭС» регулярно принимают участием в работе подобных мероприятий, конференций и форумов, что, безусловно, способствует всестороннему развитию электросетевого комплекса Новосибирской области и, в конечном итоге, обеспечению надежного электроснабжения потребителей региона.