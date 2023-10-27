В зоне СВО погиб сотрудник новосибирского метрополитена Данил Крапивин

В зоне СВО погиб Данил Крапивин, он был мобилизован в сентябре прошлого года. До этого он работал машинистом электропоеза. Об этом сообщает Новосибирский метрополитен в Телеграм-канале.

— Администрация МУП «Новосибирский метрополитен» выражает глубокое соболезнование родным и близким Крапивина Данилы Александровича, — говорится в сообщении.

Данил родился в 1995 году. После окончания университета пошел работать в метрополитен дежурным по станции. С 2020 года трудился машинистом электропоезда. С сентября 2022 года после мобилизации находился в зоне СВО.

О дате гибели бойца не сообщается.

Напомним, что житель Сузунского района Новосибирской области Дмитрий Саликов погиб в зоне военной спецоперации. 26 октября, состоялось траурное прощание.

Ранее редакция сообщала о том, что медалью Суворова наградили военного врача из зоны СВО в Новосибирске.