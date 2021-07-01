Специалисты Центробанка, ФНС, ФТС и Банка «Левобережный» проведут вебинар по регулированию ВЭД

К участию приглашаются предприниматели, занимающиеся международной торговлей. Вебинар бесплатный, подключиться можно по Zoom.

О ключевых изменениях валютного законодательства России в 2020-2021 гг. расскажет ведущий экономист Центра финансового мониторинга и валютного контроля (г. Новосибирск) Александр Пожидаев.

Продолжится вебинар выступлением начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Новосибирской таможни Сергея Шаурко. Из его презентации предприниматели узнают о запретах и ограничениях личного кабинета участника ВЭД. Следующим спикером выступит начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Наталья Перевощикова. Она поднимет актуальные вопросы совершения таможенных операций в условиях реформирования таможенных органов.

И.о. начальника контрольного отдела №2 Олег Зайцев посвятит свое выступление основным изменениям применения НДС при осуществлении ВЭД. Начальник валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО) Денис Комогорцев презентует банковскую систему предупреждения нарушений валютного законодательства и поделится статистикой агента валютного контроля за первое полугодие 2021 года.

Предприниматели смогут задать экспертам свои вопросы и получить после вебинара презентации всех спикеров в электронном виде. Количество участников ограничено, обязательна регистрация. Заполните заявку на сайте банка, и на ваш e-mail придут данные для подключения по Zoom.

Посмотреть программу вебинара можно на сайте. Справки по телефону: 8-800-3333-555 (доб. 6019).