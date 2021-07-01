Не за горами очередная пенсионная реформа

Предполагается, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. В новой системе планируется также возобновление принципа софинансирования. Обсуждение размеров и формы такого накопления пока продолжается, сообщили собеседники “Ъ” .

Как заявил на Международном финансовом конгрессе зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Центробанк выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС) и за трансформацию этой «квазигосударственной системы» в негосударственное пенсионное обеспечение.