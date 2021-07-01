Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

— Часть земельных участков, расположенных в городе, мы передали субъекту, то есть в областную собственность, чтобы они вовлекались в жилищное строительство многоквартирных домов. Часть передаем в ДОМ,РФ, который проводит процедуру предоставления в аренду участков под земельное строительство. В резерве есть участки, их тоже планируется предоставить через ДОМ.РФ, но я скажу, что эффективность использования участков под жилищное строительство не очень высокая, — заявил на пресс-конференции руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов.

В частности, он отметил, что в прошлом году в собственность региона были переданы больше 100 га земли — пока ничего из переданного не вовлекалось в жилищное строительство. Лет 5-6 Росимущество регулярно передает земельные участки ДОМ.РФ, но из них только маленькая доля вовлечена в хозоборот, а часть возвращена в казну РФ, как неиспользованные для жилищного строительства. Речь идет примерно о 50 участках, расположенных как в Новосибирске, так и в районах области. Отметим, что застройщики неоднократно говорили о том, что в городе заканчиваются участки под жилищное строительство, и требовали от муниципалитета ускорить работу по программам расселения ветхого и аварийного жилья, а также застроенных территорий. Чаще всего эти площадки находятся в местах с развитой инфраструктурой, тогда так Росимущество передает под застройку земли на окраинах.

Сейчас в резерве у Росимущества в регионе находятся еще около 50 участков на различных территориях, которые ведомство готово передавать под жилищное строительство.

О том, что Новосибирская область получит неиспользуемые федеральные земли для решения проблемы обманутых дольщиков, пресс-служба ДОМ.РФ сообщала еще в начале 2019 года. Это решение одобрила правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков. На тот момент региону были переданы 3 участка в Новосибирске: площадью 18,49 га в Первомайском районе, ул. Радиостанция №2, кадастровая стоимость 191 млн рублей, а также два участка в Калининском районе в поселке Клюквенный — 26,09 га стоимостью около 150 млн рублей и 156,4 га за 786,7 млн.

В феврале 2021 года министр строительства региона Иван Шмидт отмечал, что первоочередными площадками для освоения станут поселок Клюквенный в Новосибирске площадью 183 га и 2 поселка в Новосибирском районе: Тулинский (100 га) и Ложок (53 га). Затраты на инженерную инфраструктуру площадок составят около 6 млрд рублей, стоимость проектирования инженерной инфраструктуры — 303 млн рублей. Территориями для освоения второй очереди станут Станционный сельсовет Новосибирского района (244 га) и ул. Радиостанция №2 в Новосибирске (18 га). Эти участки необходимы для реализации «масштабной задачи: за 10 лет, с 2021 до 2030 года, ввести в эксплуатацию более 22,2 млн кв. м жилья».