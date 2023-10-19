Специалисты предложили меры помощи поселку под Новосибирском, где обрушился мост

Рабочая группа оценила ситуацию на месте обрушения автомобильного железобетонного моста в посёлке Базово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

― Специалисты определили необходимые мероприятия для оказания помощи населению по восстановлению жизнеобеспечения в населенном пункте. Уже осуществлено создание временного насыпного моста для оказания дорожных услуг, ― отмечается в сообщении.

Также уже организованны мероприятия по проектированию и восстановлению разрушенного объекта. Если до поводка не удастся восстановить мост, то будет сооружен временный.

― Силами Сибирского спасательного центра МЧС России можно развернуть тяжелый механизированный мост, чтобы обеспечить безопасное сообщение, ― отметили в чрезвычайном ведомстве.

Предложения будут выработаны завтра на заседании специальной комиссии.

Сейчас местная администрация обеспечила доставку электроэнергии в школы, а также всё необходимое снабжение для жизнедеятельности граждан.

Напомним, что в результате ЧП 26 человек оказались отрезаны от населенного пункта. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехали следователи, которым теперь предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за мониторинг и техническое состояние мостового сооружения.