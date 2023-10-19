В Новосибирске сменился начальник полиции

Полковник полиции Алексей Захаров возглавил управление МВД по Новосибирску. У него есть жена и трое детей. Об этом сообщается на сайте МВД по Новосибирской области.

Захаров родился 16 июня 1977 года в Новосибирске. В 1997 году окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД России по специальности «правоохранительная деятельность», квалификация «юрист». В 2022 году был назначен заместителем начальника Управления МВД России по Новосибирску. А с 17 октября стал начальником Управления МВД России по городу Новосибирску.

У офицера есть государственные и ведомственные награды: медаль МВД России «За отличие в службе» III степени, медаль МВД России «За отличие в службе» II степени, медаль МВД России «За отличие в службе» I степени.

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