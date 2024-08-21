Специалисты выявили новую мошенническую схему

Чтобы заполучить средства своих жертв, злоумышленники используют сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях, предупредили в пресс-службе ВТБ. В мошеннических схемах они выступают тем самым «безопасным счетом», на который клиента просят перевести деньги. Сторонние карты для зачислений мошенники предпочитают брать у дропов, убеждая простых пользователей передавать в аренду свои карты вместе с доступом к личным кабинетам.

По словам Дмитрия Ревякина, начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ, мошенники активно пользуются тем, что многие не знают, кого называют дропами и какие есть риски такой деятельности.

— Они убеждают потенциальных дропов в том, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасны, обещают легкий и легальный заработок. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна, считая, что дропы, как ящерица, могут сбросить с себя всю ответственность. А напрасно: такая передача несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении, — поясняет Дмитрий Ревякин.

Эксперт отмечает, что, предоставив свою карту аферистам, пользователь может лишить себя возможности использования любых банковских карт и приложений.

— Получив доступ к их данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках, — добавил он.

Система дроп-мониторинга ВТБ за минувший год позволила выявить деятельность дропов еще до того, как на их счета поступили денежные средства жертв мошенничеств, и задержала на их счетах более одного млрд рублей как клиентов ВТБ, так и других банков.