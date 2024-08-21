В Академгородке снова откроют Юношескую планерную школу

В новосибирском Академгородке планируют возродить Юношескую планерную школу. Об этом сообщила заместитель директора по кадрам и общим вопросам СибНИА им. Чаплыгина Ольга Медведева.

— На базе СибНИА планерная школа действует уже около 10 лет. Она была возрождена нашим директором Владимиром Барсуком, который начинал свой путь в Юношеской планерной школе в Академгородке, — пояснила Медведева. – Сейчас, благодаря взаимодействию с НГУ, мы намерены возродить планерную школу в Академгородке.

По ее словам, филиал школы СибНИА планируется открыть в этом году.

— Открытие филиала пройдет в рамках ранней профориентационной работы с кадрами, — добавила Ольга Медведева.

В СибНИА в 2013 году Юношеская планерная школа была открыта в целях создания системы первоначального летного, конструкторского и инженерно-технического обучения детей в возрасте с 12 до 16 лет. Кроме того, в институте было полностью восстановлено производство планеров первоначального обучения БРО-11МС, говорится на сайте компании. Программа обучения рассчитана на 2 года. 144 часа отводятся теоретической подготовке по дисциплинам: история авиации и планеризма, аэродинамика и динамика полета планера, конструкция планера и эксплуатация авиатехники, метеорология, навигация, авиамоделизм. 32 часа отводятся на наземную подготовку, тренировку на тренажере. 150–400 часов практических занятий на аэродроме: ремонт авиационной техники, первые пробежки и подлеты на планере.

За 10 лет работы школу закончили 830 воспитанников. Около 10-15% выпускников поступают в летные военные и гражданские учебные заведения, около 20% выбирают профильные авиационные высшие учебные учреждения. На сайте подчеркивается, что обучение в школе бесплатное.

В 1970-х годах возрождением Новосибирского планерного клуба занимался сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР (ныне СО РАН) Валерий Михайлович Рыцарев. В планерном клубе Валерий Михайлович создал и вел секцию юношеской планерной школы (ЮПШ), что в будущем стало базой для школы при СибНИА.

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