В Новосибирске обокрали Институт катализа СО РАН

В новосибирском академгородке неизвестные обчистили 15 кабинетов Института катализа имени Борескова СО РАН. Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа.

Злоумышленники проникли на третий этаж главного корпуса и здание математического моделирования. Из сейфов сотрудников пропало около полумиллиона рублей. Документы и технику воришки не тронули.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

— В настоящий момент проводится необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что телефонные мошенники атаковали ученых СО РАН. Представляясь сотрудниками ФСБ, Центробанка и Следственного комитета, злоумышленники грозят академикам уголовным преследованием за финансирование ВСУ. Чаще всего звонки поступают со скрытых номеров, через Telegram и WhatsApp.