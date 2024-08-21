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В Новосибирске обокрали Институт катализа СО РАН

  • 21/08/2024, 14:39
Автор: Ольга Кирсанова
В Новосибирске обокрали Институт катализа СО РАН
МВД возбудило уголовное дело.

В новосибирском академгородке неизвестные обчистили 15 кабинетов Института катализа имени Борескова СО РАН. Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа.

Злоумышленники проникли на  третий этаж главного корпуса и здание математического моделирования. Из сейфов сотрудников пропало около полумиллиона рублей. Документы и технику воришки не тронули.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

— В настоящий момент проводится необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что телефонные мошенники атаковали ученых  СО РАН. Представляясь сотрудниками ФСБ, Центробанка и Следственного комитета, злоумышленники грозят академикам уголовным преследованием за финансирование ВСУ. Чаще всего звонки поступают со скрытых номеров, через Telegram и WhatsApp.

Источник фото: 2ГИС/автор Daria Murzina

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : новосибирский Академгородок кража ИК СО РАН


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