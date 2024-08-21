В Новосибирске обокрали Институт катализа СО РАН

В новосибирском академгородке неизвестные обчистили 15 кабинетов Института катализа имени Борескова СО РАН. Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа.
Злоумышленники проникли на третий этаж главного корпуса и здание математического моделирования. Из сейфов сотрудников пропало около полумиллиона рублей. Документы и технику воришки не тронули.
По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.
— В настоящий момент проводится необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что телефонные мошенники атаковали ученых СО РАН. Представляясь сотрудниками ФСБ, Центробанка и Следственного комитета, злоумышленники грозят академикам уголовным преследованием за финансирование ВСУ. Чаще всего звонки поступают со скрытых номеров, через Telegram и WhatsApp.
Источник фото: 2ГИС/автор Daria Murzina
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